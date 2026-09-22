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Царьград

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ВСУ атаковали Самарскую область: уничтожено 297 дронов

ВСУ атаковали Самарскую область: уничтожено 297 дронов

В ночь на 22 сентября ВСУ предприняли атаку дронами на Самарскую область, где целью стали промышленные предприятия.

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