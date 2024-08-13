5 мифов о личных границах, в которые пора перестать верить

В последнее время много разговоров о личных границах. “Я учусь выставлять свои личные границы”, “он нарушил мои личные границы, и мы расстались”, “почему ты позволяешь с собой так обращаться, где твои личные границы?”.
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