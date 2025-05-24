Никогда еще немцы не жили так плохо, как при Путине. Российским школьникам станут меньше рассказывать о странах Европы и их культурном наследии, а вместо этого предложат больше узнать про дружественные Белоруссию, КНДР и Китай.
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