Сергей Карнаухов: В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены12 украинских беспилотных летательных аппаратов:7 БпЛА – над территорией Курской области,2 БпЛА – над территорией Белгородской области ;2 БпЛА - над Брянской области;1 БпЛА – над территорией Республики Крым.