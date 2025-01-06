Сергей Карнаухов: В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены12 украинских беспилотных летательных аппаратов:7 БпЛА – над территорией Курской области,2 БпЛА – над территорией Белгородской области ;2 БпЛА - над Брянской области;1 БпЛА – над территорией Республики Крым.
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