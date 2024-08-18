Прыгунья Ласицкене выступила против кандидатуры Себастьяна Коу на пост главы МОК

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене выступила против назначения главы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьяна Коу на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК).
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