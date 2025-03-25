Reuters: США передали Сирии список условий для снятия санкций

Изображение носит иллюстративный характер. ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм Соединенные Штаты передали Сирии список условий, которые Дамаск должен выполнить в обмен на частичное снятие санкций, сообщает агентство Reuters.
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