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Царьград

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"Пацаны ушли, и всё, тишина": Враг тянет огромные резервы и контратакует. "Азов"* на улицах Торецка. Прорыв 1,5 км. Сводка с фронтов СВО

"Пацаны ушли, и всё, тишина": Враг тянет огромные резервы и контратакует. "Азов"* на улицах Торецка. Прорыв 1,5 км. Сводка с фронтов СВО

Наши войска практически полностью вернули утраченные во время украинского контрнаступа территории. Однако обстановка на некоторых участках сильно обострилась - враг тянет огромные резервы к фронтам и контратакует.

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