"Пацаны ушли, и всё, тишина": Враг тянет огромные резервы и контратакует. "Азов"* на улицах Торецка. Прорыв 1,5 км. Сводка с фронтов СВО

Наши войска практически полностью вернули утраченные во время украинского контрнаступа территории. Однако обстановка на некоторых участках сильно обострилась - враг тянет огромные резервы к фронтам и контратакует.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии