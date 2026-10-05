Уважаемые учителя нашей любимой Новоаннинской гимназии! От лица девятого класса поздравляем вас с Днём учителя! Для нас школа — это не просто уроки и оценки, это вы: те, кто терпеливо объясняет сложное, поддерживает, когда опускаются руки, и верит в нас даже тогда, когда мы сами в себе сомневаемся.
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