«Стелла» из Петрозаводска завоевала бронзу на «Кубке Севера» в Череповце

Юные баскетболисты Петрозаводского клуба «Стелла» (2010-2011 г.р.) заняли третье место на престижном турнире «Кубок Севера», проходившем в Череповце.
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