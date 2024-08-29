На Xbox Series X/S стартовала предзагрузка Warhammer 40,000: Space Marine 2 Warhammer 40,000: Space Marine 2 вый...

На Xbox Series X/S стартовала предзагрузка Warhammer 40,000: Space Marine 2Warhammer 40,000: Space Marine 2 выйдет в ближайшие недели, но в зависимости от выбранной вами платформы предварительная загрузка возможна уже сейчас.
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