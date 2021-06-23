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Врач назвала идеальное блюдо для тридцатиградусной жары

Врач назвала идеальное блюдо для тридцатиградусной жары

Суп является идеальной едой, когда температура воздуха на улице превышает 30 градусов тепла. Об уникальных свойствах этого блюда, которые делают его незаменимым в жару, рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Арзуманян.

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