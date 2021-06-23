Врач назвала идеальное блюдо для тридцатиградусной жары

Суп является идеальной едой, когда температура воздуха на улице превышает 30 градусов тепла. Об уникальных свойствах этого блюда, которые делают его незаменимым в жару, рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Арзуманян.
Суп является идеальной едой, когда температура воздуха на улице превышает 30 градусов тепла. Об уникальных свойствах этого блюда, которые делают его незаменимым в жару, рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Арзуманян.
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