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Царьград

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"Дрючба русского народа": Яна Поплавская возмутилась делом о легализации иностранцев

"Дрючба русского народа": Яна Поплавская возмутилась делом о легализации иностранцев

В Москве раскрыли схему легализации тысяч иностранцев с помощью фиктивных трудовых договоров и поддельных медицинских книжек.

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наталья иваненко

Неизвестно кого завозили:, больных, уголовников, боевиков, страна, как проходной двор, коренное население принуждают к цифре, а мигрантов почему до сих пор не оцифровали, не перевели на цифровой рубль, все олигархи и чиновники которые кричали, что они нужны для экономики, но ведь это ложь , пусть официально предоставят количество завезенных мигрантов и оцифруют их, ЦБ подскажет по выводимым суммам из страны ,и переведут всех на цифровой рубль, а предприятия, где используется их труд, предоставят их з,п. Каждый российский рубль должен быть использован, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, в интересах собственного коренного народа России