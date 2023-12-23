Неизвестный беспилотник атаковал судно у берегов Индии

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал судно недалеко берегов Индии в Аравийском море. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO) в X (бывш.
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