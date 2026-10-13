На форуме "Цифровые решения" представили российские ИТ-разработки

В Национальном центре «Россия» с 6 по 10 октября прошел форум «Цифровые решения», организованный Минцифры при поддержке правительства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛДПР предлагает у...
- АА Алешин: сверхзвук...
- АП Писатель Стивен К...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым