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Champion Of Champions 2024: Джадд Трамп проиграл Нилу Робертсону

Champion Of Champions 2024: Джадд Трамп проиграл Нилу Робертсону

Первый игрок мира Джадд Трамп потерпел поражение от Нила Робертсона в четвертьфинале на турнире Champion Of Champions 2024, сообщает WST Нил Робертсон (фото: WST)Все Новости и результаты Champion Of Champions 2024 Результаты, турнирная таблица Champion Of Champions 2024 Расписание - трансляции Champion Of Champions 2024 Нил Робертсон одержал напряженную победу со счетом 6-4 над первым игроком мира Джаддом Трампом и проведет полуфинальный поединок с Марком Уильямсом на турнире Champion of Champions 2024 в Болтоне.

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