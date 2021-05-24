В погоне за поездом

Из Германии на далекий северный участок фронта по железной дороге шел спешный военный груз. Без него не могла действовать бомбардировочная авиация дальнего действия, наносившая удары по нашим военным коммуникациям, охотившаяся за караванами судов.
Из Германии на далекий северный участок фронта по железной дороге шел спешный военный груз. Без него не могла действовать бомбардировочная авиация дальнего действия, наносившая удары по нашим военным коммуникациям, охотившаяся за караванами судов.
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