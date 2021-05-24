ЛАБУДА

64 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Бутов
    Не понял, причём здесь вся эта лабуда про гражданские самолёты? Рассказы про Карельский фронт, один из десятка других...Гражданские самол...
  • ПавелЗзаварзин
    Ну. да... её ж прооперировали - восстановили рабочий орган - можно выходить замуж... а можно не выходить.Ольга Бузова снов...
  • Сергей Нововожилов
    Статья для баранов и бараном написана. Не было в авиации ВОВ самолётов П-5. "Расчалки" были у ПО-2. У истребителей и...Время рейса истекло

В погоне за поездом

В погоне за поездом

Из Германии на далекий северный участок фронта по железной дороге шел спешный военный груз. Без него не могла действовать бомбардировочная авиация дальнего действия, наносившая удары по нашим военным коммуникациям, охотившаяся за караванами судов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх