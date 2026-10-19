Когда речь заходит о защите объектов от вражеских беспилотников, на первый план выходит не только скорость реакции, но и способность системы действовать в условиях, где человек может просто не успеть.
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