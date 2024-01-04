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ВСУ потеряли за сутки до 360 военных на двух направлениях

Российские военные нанесли поражение живой силе и технике военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ряде направлений, противник потерял до 360 бойцов, сообщили в Министерстве обороны РоссииТак, на донецком направлении ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 3-й штурмовой, 42-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также 112-й бригады теробороны в районах Спорного, Богдановки, Красного, Клещеевки и Андреевки в ДНР.

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