Российские военные нанесли поражение живой силе и технике военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ряде направлений, противник потерял до 360 бойцов, сообщили в Министерстве обороны РоссииТак, на донецком направлении ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 3-й штурмовой, 42-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также 112-й бригады теробороны в районах Спорного, Богдановки, Красного, Клещеевки и Андреевки в ДНР.