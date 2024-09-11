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Царьград

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    Как турция через 50 лет. Только вступать будет некому."Страны НАТО дали...
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Трамп пообещал помочь в организации переговоров Путина и Зеленского

Трамп пообещал помочь в организации переговоров Путина и Зеленского

Бывший американский лидер и кандидат от республиканцев Дональд Трамп дал обещание урегулировать конфликт России и Украины после своей победы на выборах.

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Трамп похож на ранческого лоха. Как можно о чем то договоривать с отставной козы барабанщиком кторый не является президентом Украины с мая 2024 г  года. Зеленский стал обычным клоуном и уважающий себя президент не сядет за стол с клоуном для решения  проблем. РВСН.
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