СХ

Сергей Храмов

Трамп похож на ранческого лоха. Как можно о чем то договоривать с отставной козы барабанщиком кторый не является президентом Украины с мая 2024 г года. Зеленский стал обычным клоуном и уважающий себя президент не сядет за стол с клоуном для решения проблем. РВСН.