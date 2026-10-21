Путин освободил американца Хаббарда, который был приговорен в России к шести годам и десяти месяцам колонии за участие в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве наемника, цитирует Кремль заявление, сделанное на переговорах президента России со спецпосланником президента США Уиткоффом в Санкт-Петербурге.
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