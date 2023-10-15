Неопределенная ближневосточная политика — неудачи Европы в двух конфликтах

Основанная на идеализме дипломатия завела ЕС в тупик, пишет Nihon Keizai. По мнению автора статьи, конфликты на Украине и особенно в Израиле стали подтверждением бессилия Старого континента, и теперь в Европе распространяется пугающее чувство неопределенности.
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