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Нкунку интересен «Ман Сити», «МЮ» и «ПСЖ». «РБ Лейпциг» хочет за него минимум 60 млн евро

Кристофер Нкунку интересен европейским топ-клубам. По данным Sky Sport Deutschland, интерес к французу проявляют «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

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