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Лукашенко призвал русских и украинцев купить за "гроши" землю в белорусских сёлах

Лукашенко призвал русских и украинцев купить за "гроши" землю в белорусских сёлах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил гражданам России и Белоруссии задуматься о приобретении участков земли в так называемых в неперспективных деревнях республики по выгодной цене.

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