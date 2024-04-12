От очистки сточных вод до покорения космоса: на канале «Наука» премьера фильма про микроводоросли

Проект «Большой скачок» — научно-популярная познавательная линейка о достижениях российской и мировой науки, цель которой — рассказать в интересной и доступной форме о вещах и явлениях, которые окружают человека в повседневной жизни, и о том, как они влияют на жизнь самого человека.
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