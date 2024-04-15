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Боррель: неудачная внешняя политика Евросоюза настроила «весь мир против Запада»

Боррель: неудачная внешняя политика Евросоюза настроила «весь мир против Запада»

Неудачный внешнеполитический курс, проводимый Европейским союзом, настроил «весь мир против Запада». С соответствующим заявлением, как информирует RT, выступил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
А шо с ..балом, Жозеп?! А как же &quot;весь мир с нами в нашем райском саду&quot;?! Чем вас, 3,14дорасов &quot;джунгли&quot;, не устроили?! Ну копошитесь в своих задницах, как в грядках, в своём саду, в &quot;джунгли&quot; не лезьте, огребёте, как уже произошло в Африке, только теперь это будет с доставкой на  дом.
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