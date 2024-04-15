Боррель: неудачная внешняя политика Евросоюза настроила «весь мир против Запада»

Неудачный внешнеполитический курс, проводимый Европейским союзом, настроил «весь мир против Запада». С соответствующим заявлением, как информирует RT, выступил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.
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