Боррель: неудачная внешняя политика Евросоюза настроила «весь мир против Запада»

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Леонид Ла Рошель

А шо с ..балом, Жозеп?! А как же "весь мир с нами в нашем райском саду"?! Чем вас, 3,14дорасов "джунгли", не устроили?! Ну копошитесь в своих задницах, как в грядках, в своём саду, в "джунгли" не лезьте, огребёте, как уже произошло в Африке, только теперь это будет с доставкой на дом.