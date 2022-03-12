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Баранец о ликвидации аэродрома в Василькове: серьезнейший удар по интересам Украины

Баранец о ликвидации аэродрома в Василькове: серьезнейший удар по интересам Украины

Российские войска нанесли серьезный удар по военно-стратегическим объектам вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил военный обозреватель газеты «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с Федеральным агентством новостей.

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