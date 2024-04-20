Пехота запрашивает огонь: танкисты громят позиции ВСУ у Часова Яра

Экипаж Т-80 работает по позициям украинских националистов даже днем, несмотря на то, что это является сумасшедшим риском, ведь танк, будучи приоритетной целью для ВСУ, хорошо заметен в это время суток, сообщил военкор "Известий" Денис Кулага.