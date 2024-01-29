Ураган Ирма уничтожил целый океан! Невероятные кадры!

Ураган невероятной силы прошелся по океану и оставил за собой массу разрушений. Метеорологи присвоили «Ирме» 5 баллов по пятибальной шкале, но теперь собираются разрабатывать новую классификацию специально для этого урагана.
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