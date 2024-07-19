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Релиз Dungeons of Hinterberg и Nobody Wants to Die, новый герой в Overwatch 2, анонс Splitgate 2…

Релиз Dungeons of Hinterberg и Nobody Wants to Die, новый герой в Overwatch 2, анонс Splitgate 2…

Создатели Splitgate анонсировали сиквел; появились первые отзывы о ролевом экшене Dungeons of Hinterberg; состоялся релиз Nobody Wants to Die; в августе в Overwatch 2 залетит новый персонаж; Reflector Entertainment рассказала и показала, какими навыками владеет главная героиня Unknown 9: Awakening; Pacific Drive .

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