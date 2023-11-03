Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Самострел. Скайшип, борец с ППС и индексом биг мака, решил удивить нас дешевизной еды в США…

Самострел. Скайшип, борец с ППС и индексом биг мака, решил удивить нас дешевизной еды в США…

Счетовод   Флоридская   легенда  АШ  Скайшип,  являющийся,  пожалуй,  самым  упёртым  среди авторов АШ  борцом  с  ППС  (и с индексом Биг мака,  как  упрощённой формы ППС)   опубликовал вчера заметку  о  тратах  своей семьи из  4-х  человек на еду.

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Комментарии
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Александр
Отличный разбор.Для тех,кто убеждён,что МРОТ должен быть не менее 50 тыс.рублей.
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6 час.

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