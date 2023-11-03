Самострел. Скайшип, борец с ППС и индексом биг мака, решил удивить нас дешевизной еды в США…

Счетовод Флоридская легенда АШ Скайшип, являющийся, пожалуй, самым упёртым среди авторов АШ борцом с ППС (и с индексом Биг мака, как упрощённой формы ППС) опубликовал вчера заметку о тратах своей семьи из 4-х человек на еду.
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