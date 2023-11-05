Украина и Запад признали невозможность победить Россию Валерий Панов Издание The Ekonomist опубликовало статью главкома ВСУ Залужного.
Ситуация зашла в тупик. Для кого?
Комментарии
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Maxim Yushkin
😀 Вы слишком многого от него ждёте. Скорее всего в "Эуропу" скипнёт, "героические мемуары" писать (сам, или наймёт кого-нибудь). Впрочем, хозяева вполне могут его "героем сделать" посмертно. А мемуары кто-нибудь о нём напишет. Так даже дешевле получится...😉
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1 д.
карюкалов вячеслав
Можно даже 2.Не стоит мелочиться.
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1 д.
Михалыч
Зима - самое хорошее время для нашего наступления!!! Успехов и Победы!
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1 д.
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