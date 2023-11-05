Ситуация зашла в тупик. Для кого?

Maxim Yushkin

😀 Вы слишком многого от него ждёте. Скорее всего в "Эуропу" скипнёт, "героические мемуары" писать (сам, или наймёт кого-нибудь). Впрочем, хозяева вполне могут его "героем сделать" посмертно. А мемуары кто-нибудь о нём напишет. Так даже дешевле получится...😉