Ситуация зашла в тупик. Для кого?

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Комментарии
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Maxim Yushkin
😀 Вы слишком многого от него ждёте. Скорее всего в &quot;Эуропу&quot; скипнёт, &quot;героические мемуары&quot; писать (сам, или наймёт кого-нибудь). Впрочем, хозяева вполне могут его &quot;героем сделать&quot; посмертно. А мемуары кто-нибудь о нём напишет. Так даже дешевле получится...😉
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1 д.
карюкалов вячеслав
Можно даже 2.Не стоит мелочиться.
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1 д.
Михалыч
Зима - самое хорошее время для нашего наступления!!! Успехов и Победы!
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1 д.

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