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Ученые назвали самый смертоносный день в истории человечества

Ученые назвали самый смертоносный день в истории человечества

Ученые назвали день, которые считают самым смертоносным в истории человеческой цивилизации.Провинция Шэньси, северный Китай, 23 января 1556 год.

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