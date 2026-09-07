Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Кража российских активов не отменит обязательств Европы.(Аналитика)

Кража российских активов не отменит обязательств Европы.(Аналитика)

  Самая серьёзная проблема, связанная с чужими деньгами, это не как их потратить, а что делать, если хозяин однажды вернётся и предъявит обоснованные претензии.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Анатолий Сазонов
Анатолий Сазонов

До сих пор власти не обнародуют имена тех,по чьей вине были размещены огромные и заработанные всем народом России активы,которые были размещены в западных банках? В наших банках по всей видимости нет западных активов,а почему мы(вернее кучка деятеле из ЦБ) так халатно распоряжаются народным достоянием?! Ведь уже с 2010 года была уже намечена конфронтация Запада и России,но это не коснулось Э.Набиуллиной и всей её шайки! Не будь сейчас размещённых российских активов,то и не было бы всех этих кривотолков.Но что обидно и это то,что киевскому режиму уже достались проценты от наших активов и это миллиарды долларов.

Профиль пользователя Валентин Щербаков
Валентин Щербаков

Интересно, а во сколько обойдётся ущерб для Бельгии ограниченный ракетный ядерный удар в переводе на их замороженные долги перед РОССИЕЙ, впрочем как и для граничащих государств (Франция, Германия, Люксембург)  и чем руководство тогда будут рассчитываться, если останутся живые....

Профиль пользователя Karmadon
Karmadon

Вот чего я понять не могу! У нас никаких европейских активов, что - нет? Почему не напомнить, что любая палка о двух концах? Почему вообще НАШИ деньги хранятся ТАМ, а не ЗДЕСЬ?

Профиль пользователя Галина Чужая
Галина Чужая

Статья правильная и понятная. Но есть одно НО!!  Происходит та же ситуация что и с США - страна банкрот продолжает раздавать доллары налево и направо, печатая и увеличивая  свои долги. Практически доллар превратился в фантик. Но разве от этого  что-то изменилось? США плюёт на этот долг с высокой колокольни, а остальные  утираются и прогибаются.  Так и здесь -  они прекрасно понимают, что деньги они заберут и не отдадут в любом случае, т.к. они давно уже живут по  своим законам, а не международным. Они просто не желают отдавать эти миллиарды Украине, а мечтают оставить у себя... в виде репараций для ЕС.