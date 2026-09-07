Кража российских активов не отменит обязательств Европы.(Аналитика)

Самая серьёзная проблема, связанная с чужими деньгами, это не как их потратить, а что делать, если хозяин однажды вернётся и предъявит обоснованные претензии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СНГ оказался жела...
- СНГ оказался жела...
- ВС Дизельная сделка ...
А НИКУДА ГЕЙРОПЕЙСКИЕ НЕДОНОСКИ НИ ДЕНУТСА , РАССПЛАТЯТСА СПОЛНА да ещё с ПРОЦЕНТАМИ ...!!!
Заткнись позорная Европа и не качай свои права, Ты для России просто жопа, а думаешь, что голова
До сих пор власти не обнародуют имена тех,по чьей вине были размещены огромные и заработанные всем народом России активы,которые были размещены в западных банках? В наших банках по всей видимости нет западных активов,а почему мы(вернее кучка деятеле из ЦБ) так халатно распоряжаются народным достоянием?! Ведь уже с 2010 года была уже намечена конфронтация Запада и России,но это не коснулось Э.Набиуллиной и всей её шайки! Не будь сейчас размещённых российских активов,то и не было бы всех этих кривотолков.Но что обидно и это то,что киевскому режиму уже достались проценты от наших активов и это миллиарды долларов.
Интересно, а во сколько обойдётся ущерб для Бельгии ограниченный ракетный ядерный удар в переводе на их замороженные долги перед РОССИЕЙ, впрочем как и для граничащих государств (Франция, Германия, Люксембург) и чем руководство тогда будут рассчитываться, если останутся живые....
Вот чего я понять не могу! У нас никаких европейских активов, что - нет? Почему не напомнить, что любая палка о двух концах? Почему вообще НАШИ деньги хранятся ТАМ, а не ЗДЕСЬ?
Статья правильная и понятная. Но есть одно НО!! Происходит та же ситуация что и с США - страна банкрот продолжает раздавать доллары налево и направо, печатая и увеличивая свои долги. Практически доллар превратился в фантик. Но разве от этого что-то изменилось? США плюёт на этот долг с высокой колокольни, а остальные утираются и прогибаются. Так и здесь - они прекрасно понимают, что деньги они заберут и не отдадут в любом случае, т.к. они давно уже живут по своим законам, а не международным. Они просто не желают отдавать эти миллиарды Украине, а мечтают оставить у себя... в виде репараций для ЕС.