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Царьград

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Le Figaro: потеря Угледара сломала моральный дух ВСУ

Le Figaro: потеря Угледара сломала моральный дух ВСУ

Моральный дух вооруженных сил Украины серьезно сломила потеря Угледара.Le Figaro сообщает, что падение города-крепости и бастиона юга Донбасса обернулось шоком для украинских военных.

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