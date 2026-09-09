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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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РФС снял запрет на трансферы с «Ростова » и «Сочи»

С « Ростова » и « Сочи » сняли запрет на регистрацию новых игроков. Об этом сообщает « Матч ТВ » со ссылкой на пресс-службу РФС .

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