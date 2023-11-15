Овечкина сбили с ног ударом клюшки по горлу в матче НХЛ с «Вегасом»

Брэйден Макнэбб, хоккеист клуба «Вегас Голден Найтс», сбил с ног российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), применив против игрока «столичных» грубый прием.
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