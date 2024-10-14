Mash: российские войска в ходе контрнаступления вышли на окраину Суджи

Российские войска вышли на окраину Суджи в ходе контрнаступления в Курской области, сообщает Mash.По информации издания, штурмовики ВС РФ закрепились в районе АЗС «Лотус» на юго-востоке города, откуда и началась активная фаза вторжения ВСУ на территорию России.