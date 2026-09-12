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Триумф хуситов: ситуация на Ближнем Востоке резко изменилась, нефть быстро дорожает

Триумф хуситов: ситуация на Ближнем Востоке резко изменилась, нефть быстро дорожает

На Ближнем Востоке в эти дни произошли события, которые способы кардинально изменить политическую ситуацию в этом регионе и уже оказывают влияние на всю глобальную экономику .

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