30 примеров экстремальных солнечных ванн на крыше, в окне и не только

Отпуск полагается один раз в году, и, увы, не у всех получается отдохнуть в летнее время. А бывают случаи, когда начальник наотрез отказывается отпускать, и герои нашей подборки знают об этом не понаслышке.
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