Егор Крид подал иск на главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину

Исполнитель считает, что его чести, достоинству и деловой репутации был нанесён ущерб.Музыкант Егор Булаткин, более известный как рэпер Егор Крид, 16 ноября подал иск "о защите чести, достоинства и деловой репутации" в Замоскворецкий суд Москвы против главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной.