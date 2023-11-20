Егор Крид подал иск на главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину

Исполнитель считает, что его чести, достоинству и деловой репутации был нанесён ущерб.Музыкант Егор Булаткин, более известный как рэпер Егор Крид, 16 ноября подал иск "о защите чести, достоинства и деловой репутации" в Замоскворецкий суд Москвы против главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной.
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