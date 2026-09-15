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Петербургский банный маршрут: путешествие от императорских мылен до «умных» парных

Петербургский банный маршрут: путешествие от императорских мылен до «умных» парных

Петербургский банный маршрут — это путешествие от первых петровских бань и императорских мылен до общественных бань XIX века, исторических интерьеров и современных пространств с ритуалами, музыкой и технологиями.

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