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День в истории: 18 сентября 1933 года принято решение о сносе Сухаревской башни

День в истории: 18 сентября 1933 года принято решение о сносе Сухаревской башни

18 сентября 1933 года Иосиф Сталин и Климент Ворошилов направили из Сочи Лазарю Кагановичу телеграмму, в которой высказались за снос Сухаревой башни.

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