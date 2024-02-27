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Как шарики из фольги сделают ваш унитаз чистым

Как шарики из фольги сделают ваш унитаз чистым

Это сможет повторить каждый! Чистота унитаза без дополнительных средств. Просто сделайте шарик из фольги с моющими компонентами, и при каждом смыве воды унитаз будет самоочищаться! Удачная идея из простых составляющих.

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