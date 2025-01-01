Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 493 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    Повесить эту пшецкую мразь в назидание другим!Наемник из Польши...
  • znm_ek Зенин
    Полная клиника...В России перешли ...
  • Александр Жигилий
    Они нашли альтернативу нашему Газпрому, да еще и заставят платить убытки от действия Газпрома по этим поставкам!!! Мы...В Приднестровье н...

Болгария и Румыния вошли в Шенгенскую зону

Болгария и Румыния вошли в Шенгенскую зону

Болгария и Румыния с 1 января 2025 года полностью вошли в Шенгенскую зону, напоминает ТАСС. Уточняется, что теперь снят визовый контроль на сухопутных границах со странами, еще в марте 2024 года он был отменен на воздушном и морском транспорте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Ну визы и что,главное рабами не быть!
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх