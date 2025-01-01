Болгария и Румыния вошли в Шенгенскую зону

Болгария и Румыния с 1 января 2025 года полностью вошли в Шенгенскую зону, напоминает ТАСС. Уточняется, что теперь снят визовый контроль на сухопутных границах со странами, еще в марте 2024 года он был отменен на воздушном и морском транспорте.