Как указ Путина изменил прием в гражданство РФ и выход из него?

Документ состоит из 173 страниц. Как поясняют эксперты, гражданство России теперь стало сложнее получить и вместе с тем сложнее из него выйтиПрезидент России Владимир Путин подписал указ «Вопросы гражданства Российской Федерации».
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