Эксперт назвала внутренние направления для отдыха на 8 Марта и цены на туры

Руководитель проекта «Экскурсионные туры» ГК «Слетать.ру» Ксения Андрианкова в разговоре с «Известиями» 1 марта назвала внутренние направления РФ, куда можно съездить на длинные выходные, приуроченные к празднованию 8 Марта, а также цены на отдых.