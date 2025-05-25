Названа наиболее вероятная площадка второго раунда переговоров России и Украины

ТАСС: Вероятной площадкой второго раунда прямых переговоров России и Украины является Стамбул, а не ВатиканПо информации, полученной агентством ТАСС, в настоящий момент наиболее вероятной площадкой для очередной встречи русской и украинской делегаций является Стамбул.