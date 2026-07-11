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Царьград

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Атака ВСУ, топливо по QR-кодам и помощь жителям: что происходит в Крыму и Севастополе 11 июля

Атака ВСУ, топливо по QR-кодам и помощь жителям: что происходит в Крыму и Севастополе 11 июля

В регионе продолжаются меры по обеспечению безопасности, стабилизации топлива и поддержке жителей.В Крыму сохраняется напряженная обстановка: утром 11 июля на полуострове объявляли беспилотную опасность, продолжаются меры по стабилизации топливного рынка, а власти усиливают подготовку к возможным чрезвычайным ситуациям.

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