Атака ВСУ, топливо по QR-кодам и помощь жителям: что происходит в Крыму и Севастополе 11 июля

В регионе продолжаются меры по обеспечению безопасности, стабилизации топлива и поддержке жителей.В Крыму сохраняется напряженная обстановка: утром 11 июля на полуострове объявляли беспилотную опасность, продолжаются меры по стабилизации топливного рынка, а власти усиливают подготовку к возможным чрезвычайным ситуациям.