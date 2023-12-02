Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Ксюша Собчак переживает по поводу решения Верховного суда

Ксюша Собчак переживает по поводу решения Верховного суда

Дилетант о политике Я думаю - чего Ксюша Собчак так раскричалась? Прямо, бедная, в голосину, как раньше в селах на похоронах.

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Комментарии
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Катерина
Правильно,  что  все  эти  сообщества извращенцев  позакрывали. Ещё  и уголовную статью  надо  вернуть.
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13 час.

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