Рассказываем, как подобрать стрижку под форму лица.

Правильная прическа поможет скорректировать форму лица и подчеркнуть его черты. Женщины часто испытывают смешанные чувства по поводу своей внешности или ошибочно полагают, что их лица круглые или квадратные, и пытаются исправить это с помощью прически.
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