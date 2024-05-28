Рассказываем, как подобрать стрижку под форму лица.

﻿﻿Правильная прическа поможет скорректировать форму лица и подчеркнуть его черты. Женщины часто испытывают смешанные чувства по поводу своей внешности или ошибочно полагают, что их лица круглые или квадратные, и пытаются исправить это с помощью прически.